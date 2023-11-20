مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية يرفع الشكر والتقدير لقيادة المملكة على رعاية الجاليات المسلمة

وأكدت التوصيات ضرورة إنشاء منصة باللغة الإسبانية والبرتغالية متخصصة في البرامج الموجهة للآباء والأمهات للارتقاء بمستواهم الإيماني والتربوي والمهاري في الحفاظ على هوية أبنائهم، وتأسيس دبلوم مهني متخصص في التربية الأسرية في أمريكا الجنوبية في إحدى الجامعات المتخصصة، والعمل على إعداد مقررات للثقافة الإسلامية موجهة لأبناء المسلمين في المدارس الإسلامية في القارة؛ وذلك باللغات البرتغالية والإسبانية، كما يتم عمل معرض سنوي للأسرة المسلمة في دول أمريكا الجنوبية في كل مركز إسلامي، وإقامة مسابقة المحتوى الثقافي باللغة الإسبانية والبرتغالية متخصص في قضايا الأسرة المسلمة.