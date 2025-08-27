شاهد.. كائنات فطرية تزدهر في محمية الملك سلمان بفضل جهود الحماية

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مشاهد نادرة لعدد من الكائنات الفطرية، أظهرت جوانب من التنوع الأحيائي والتضاريس الخلابة داخل المحمية، وذلك بفضل الجهود المستمرة في حماية البيئة الطبيعية.
وتُظهر الصور التي نشرتها الهيئة حالة من الأمان والاستقرار التي تعيشها الكائنات الفطرية، ما مكّنها من التكاثر في بيئة طبيعية آمنة، وسط رعاية واهتمام شامل بالموائل والأنظمة البيئية داخل أكبر محمية برية في المملكة.
وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أبرز مشاريع المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تسهم في إعادة التوازن البيئي، وتعزيز استدامة التنوع الحيوي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.