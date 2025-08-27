شاهد.. كائنات فطرية تزدهر في محمية الملك سلمان بفضل جهود الحماية

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أبرز مشاريع المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تسهم في إعادة التوازن البيئي، وتعزيز استدامة التنوع الحيوي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.