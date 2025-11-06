من المجمعة مرورًا بشقراء ومكة والمدينة.. رحلة "السلمي" تسلّط الضوء على أصالة التراث السعودي

في خطوة تعبّر عن الاعتزاز بالتراث الوطني، بدأ الرحالة عبدالرحيم السلمي رحلته التراثية من محافظة المجمعة يوم 11 / 5 / 1447هـ، تحت شعار "تراثنا شاهد على أصالتنا"، في جولة تمتد لمدة 70 يومًا، تشمل عددًا من مدن ومحافظات المملكة.
وتتضمن الرحلة مرور "السلمي" بعدة مناطق ومحافظات، حيث بدأ من شقراء قادمًا من المجمعة، ثم واصل إلى الدوادمي والطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، في مسار يوثّق جمال التراث السعودي وتنوّعه عبر مناطق المملكة المختلفة.
وحظي الرحالة خلال مسيرته بـدعم وتسهيلات أمنية ومرورية من الجهات المختصة في كل محافظة، تقديرًا لمبادرته الوطنية الهادفة إلى إبراز التراث السعودي والمحافظة عليه.
واستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء الأستاذ صالح بن راشد آل حوشان الرحالة السلمي في مقر المكتب، حيث رحّب به وأشاد بمبادرته التي تعكس روح الانتماء والتمسك بالأصالة والتراث، وكرّمه بدرع تذكاري باسم المكتب ومنسوبيه، متمنيًا له التوفيق في بقية محطاته.
عقب ذلك، زار السلمي قصر السبيعي التاريخي في شقراء، مواصلًا بعدها رحلته باتجاه محافظة الدوادمي ضمن سلسلة جولاته التي تهدف إلى توثيق المعالم التراثية والتاريخية في مختلف مناطق المملكة.