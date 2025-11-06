من المجمعة مرورًا بشقراء ومكة والمدينة.. رحلة "السلمي" تسلّط الضوء على أصالة التراث السعودي

في خطوة تعبّر عن الاعتزاز بالتراث الوطني، بدأ الرحالة عبدالرحيم السلمي رحلته التراثية من محافظة المجمعة يوم 11 / 5 / 1447هـ، تحت شعار "تراثنا شاهد على أصالتنا"، في جولة تمتد لمدة 70 يومًا، تشمل عددًا من مدن ومحافظات المملكة.