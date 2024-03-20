"السواك".. سنة نبوية لها فوائد طبية ويزداد الطلب عليه في رمضان المبارك

وأوضح عددٌ من باعة المساويك بمنطقة جازان، أن السواك يؤخذ غالباً من جذور الأراك التي تتراوح أعمارها بين سنتين وثلاث ويكون سعر السواك المستخرج من شجرة الأراك عالياً إذا كان ليناً، وإذا أصبح جافاً ينخفض سعره، أما مسواك البشام فهو عبارة عن غصن من شجرة البشام الطرية التي تنمو في المناطق الجبلية، مشيرين إلى أن بيع المساويك هو على مدار العام، وتكثر المنافسة على بيعها في شهر رمضان.