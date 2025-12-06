"الأرصاد" ترفع التنبيه إلى الأحمر على ينبع وبدر والرايس حتى الثالثة عصر غد الأحد

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير باللون الأحمر بشأن حالة الطقس المتوقعة على محافظتَي ينبع وبدر ومركز الرايس التابعة لمنطقة المدينة المنورة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من عصر غدٍ الأحد.
وأوضح المركز أن المحافظات المذكورة ستشهد ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار غزيرة مصحوبة بـرياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، إلى جانب ارتفاع الأمواج وحدوث صواعق رعدية، مشيرًا إلى استمرار هذه الحالة حتى الوقت المعلن.
وطالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من مخاطر الحالات المطرية.