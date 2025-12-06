"الأرصاد" ترفع التنبيه إلى الأحمر على ينبع وبدر والرايس حتى الثالثة عصر غد الأحد

وأوضح المركز أن المحافظات المذكورة ستشهد ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار غزيرة مصحوبة بـرياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، إلى جانب ارتفاع الأمواج وحدوث صواعق رعدية، مشيرًا إلى استمرار هذه الحالة حتى الوقت المعلن.