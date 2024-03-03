"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 26 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز المحاني، ومركز ثول لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما؛ فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز المحياني، ومركز ثول لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.