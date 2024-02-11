"دار التوحيد" أول مدرسة نظامية.. ومتحف يوثّق مسيرتها ومقتنياتها التي تتجاوز الـ 20 ألف قطعة أثرية

وأصبحت المدرسة الآن تضم كوادر من المعلمين والإداريين من أبناء الوطن، وتم اعتماد مسار علمي للمدرسة مع المسار الإنساني مواكبًا لرؤية المملكة 2030، كما أُنشئ لها متحف يضم أركانه مقتنيات يمتد عمرها إلى بداية الدولة السعودية الثالثة لأكثر من 75 عامًا، كما تضم رؤية المؤسس ومكتب الإدارة، والفصل الدراسي في ذلك العهد، والمراحل المتتابعة التي مرت بها الدار، إضافة إلى نماذج الاختبارات والشهادات، ونجوم في سماء المتحف، ونافذة الذكريات، ومجلس الدار الثقافي.