35 ألف م2 لجودة الحياة.. انتهاء أعمال "ممشى ومتنزه الحمراء" بالخُبر

وأوضحت الأمانة، أن الممشى الجديد يقع بحي الحمراء بمحافظة الخُبر بطول 1100 متر وعرض يتجاوز 35 متراً، ويضم مساراً خاصاً لذوي الإعاقة البصرية، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة تجاوزت 16 ألف متر مربع، توزعت على امتداد الممشى 250 شجرة، 3500 شجيرة وزهرة، وكراسي للجلوس.