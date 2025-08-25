تعليم الطائف يعتمد 14 برنامجاً تدريبياً لاستثمار عودة الكادر التعليمي ومديري المدارس ووكلائها

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه الخطة تمثل فرصة مهمة للمعلمين والمعلمات لصقل مهاراتهم، والاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية تشمل حزمة من البرامج النوعية التي تلبي الاحتياجات المختلفة للكادر التعليمي، ومديري المدارس ووكلائها "بنين ،بنات" وتسعى إلى رفع كفاءتهم وتحسين الممارسات التربوية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم.