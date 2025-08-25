تعليم الطائف يعتمد 14 برنامجاً تدريبياً لاستثمار عودة الكادر التعليمي ومديري المدارس ووكلائها

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف منسوبيها في مدارس التعليم العام إلى الالتحاق ببرامج خطة التطوير المهني، والبالغ عددها 14 برنامجاً تدريبياً و التي يطلقها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع إدارات التعليم، وتستهدف تدريب المعلمين والمعلمات وقيادات المدارس، لاستثمار عودتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن هذه الخطة تمثل فرصة مهمة للمعلمين والمعلمات لصقل مهاراتهم، والاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية تشمل حزمة من البرامج النوعية التي تلبي الاحتياجات المختلفة للكادر التعليمي، ومديري المدارس ووكلائها "بنين ،بنات" وتسعى إلى رفع كفاءتهم وتحسين الممارسات التربوية بما يسهم في تعزيز جودة التعليم.
وأضاف الدكتور الغامدي أن هذا المشروع التدريبي يأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في تطوير القدرات المهنية للمعلمين، ومديري المدارس، والوكلاء، والموجهين الطلابيين، وتمكينهم من أدوات وممارسات حديثة تحقق الأثر الإيجابي في الميدان، وتدعم جاهزية المدارس للعام الدراسي، بما يواكب مستهدفات وزارة التعليم ورؤية المملكة 2030.
علماً بأن التسجيل في البرامج التدريبية عبر المنجز التعليمي.