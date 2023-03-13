أمطار محايل الغزيرة تُسقط أحواشًا وتقتلع هناجر وواجهات محال تجارية وتقطع الكهرباء

وباشرت الجهات المختصة تلك الحوادث، وعملت على استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وانتشرت على مداخل ومخارج المحافظة والقرى والأحياء، لتوعية المارة وتحذيرهم من مخاطر الوجود في الأماكن المكشوفة ومجاري السيول، داعية في الوقت ذاته قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة والتقيد بالسرعة المحددة في مثل هذه التغيرات المناخية، التي يصاحبها تساقط للصخور والأحجار في الطرقات، ما ينتج عنها حوادث وشل للحركة المرورية يستدعي تحويل حركة السير لمسارات وطرق أخرى.