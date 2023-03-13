أمطار محايل الغزيرة تُسقط أحواشًا وتقتلع هناجر وواجهات محال تجارية وتقطع الكهرباء

تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة، التي شهدتها محايل أمس في سقوط أعمدة للكهرباء، واقتلاع هناجر، وواجهات محال وأحواش، دون إصابات تُذكر.
وتفصيلاً؛ اقتلعت الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية هناجر وواجهات محال تجارية وتطايرها لتضرب عددًا من خطوط الكهرباء بدت وهي معلقة فوق خطوطها الهوائية؛ ما أدى إلى خروج الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من القرى وأحياء المحافظة.
وبذلت فرق العمليات والطوارئ بمحايل جهودًا جبارة بمتابعة ودعم مباشر من مدير إدارة كهرباء عسير لأعمال إعادة الخدمة الكهربائية للمواقع المتضررة من جراء العواصف المطرية، وتطاير الصفائح المعدنية وإعادة الخدمة في وقت وجيز.
وأدت الأمطار إلى سقوط أحواش خرسانية دون أي إصابات تُذكر ولله الحمد.
وباشرت الجهات المختصة تلك الحوادث، وعملت على استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وانتشرت على مداخل ومخارج المحافظة والقرى والأحياء، لتوعية المارة وتحذيرهم من مخاطر الوجود في الأماكن المكشوفة ومجاري السيول، داعية في الوقت ذاته قائدي المركبات إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة والتقيد بالسرعة المحددة في مثل هذه التغيرات المناخية، التي يصاحبها تساقط للصخور والأحجار في الطرقات، ما ينتج عنها حوادث وشل للحركة المرورية يستدعي تحويل حركة السير لمسارات وطرق أخرى.