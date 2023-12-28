أمير مكة المكرمة يستقبل الأمير سعود بن مشعل بمنزله

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزل سموه بجدة، مساء اليوم الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك فور وصوله إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله. وفي بداية اللقاء هنأ أمير منطقة مكة المكرمة سمو نائبه بثقة ولاة الأمر – أيدهم الله وحفظهم – والتي اقتضت تعيينه نائبًا لأمير المنطقة، مؤكدًا سموه عظم الأمانة وشرف المسؤولية.
ونوه الأمير خالد الفيصل بأهمية مواكبة توجيهات القيادة الرامية لتحقيق التنمية في مختلف محافظات المنطقة، مشددًا على ضرورة التقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وختم حديثه بالدعاء أن يحفظ الله قيادة هذه البلاد، وأن يُمدّ الأمير سعود بن مشعل بالعون والتوفيق لما فيه خير المنطقة وسكانها وقاصديها.
فيما أعرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن عظيم شكره ووافر امتنانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته التي تصب في مصلحة المنطقة وإنسانها، مشيدًا بما تحقق في المنطقة من نهضة شاملة بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من ولاة الأمر – حفظهم الله – والمتابعة من أمير المنطقة لسائر الأعمال بالمنطقة، مؤكدًا عزمه على تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات أبناء وزوار المنطقة.