أمير مكة المكرمة يستقبل الأمير سعود بن مشعل بمنزله

فيما أعرب نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن عظيم شكره ووافر امتنانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته التي تصب في مصلحة المنطقة وإنسانها، مشيدًا بما تحقق في المنطقة من نهضة شاملة بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من ولاة الأمر – حفظهم الله – والمتابعة من أمير المنطقة لسائر الأعمال بالمنطقة، مؤكدًا عزمه على تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات أبناء وزوار المنطقة.