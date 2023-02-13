موثوقية وشفافية وانفتاح.. ما غايات تنظيم المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي دورياً؟

وتؤثر اختراقات المجتمعات من هذا النوع المعلوماتي على استقرارها ووحدتها، وعلى فهم أفرادها لأسباب السياسات، التي تتبعها حكوماتها في الداخل والخارج، وتوفير المؤتمر منصة لتزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة يؤدي أيضاً، بالإضافة إلى العاملين السابقين، إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين، ويزيل الحواجز بينهما، فيتعرف المسؤول على احتياجات المواطن وأولوياته، كما يتعرف على مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية المقدمة إليه، وفي المقابل يتعرف المواطن على حجم الدعم والجهود المبذولة لتلبية احتياجاته والارتقاء بجودة الحياة التي يعيشها.