"صحة الشرقية" تختتم حملتها التوعوية "صحتك في رمضان" بخدمة 121 ألف مستفيد

اختتمت صحة الشرقية حملة (صحتك في رمضان) التوعوية والتثقيفية الهادفة إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية.
وتفصيلاً، انطلقت الحملة برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان وبدعم من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي.
واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تضمنت إقامة أركان توعية وتثقيفية حول الصحة في رمضان وتوزيع حقائب صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، إضافة إلى تفعيل الحملة إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الشرقية ونشر رسائل توعوية عبر الشاشات العملاقة بالشوارع والشركات والمستشفيات والأماكن العامة.
وأكد مدير العلاقات العامة والتواصل مطلق الجلعود، أن الحملة عملت على رفع الوعي الصحي بالعادات السليمة خلال فترة الصيام وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة لتناول الوجبات الغذائية للصائمين، وكذلك تحضير الجسم للاستعداد للصيام الصحي، ونشر الوعي للمرضى بطرق الاستخدام الصحيح للأدوية أثناء الصيام، ودحض الشائعات المتداولة عبر كافة وسائل التواصل خلال شهر رمضان، واستهدفت ولله الحمد كافة شرائح المجتمع وخصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضاً استهدفت الحملة نشر الوعي لدى العاملين بكافة المرافق العامة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث.
وأوضح "الجلعود" أن الحملة شملت مسار المجمعات التجارية، الذي احتوى على أركان توعوية للتثقيف الصحي وتقديم الفحوصات اللازمة لزوار المجمعات، وقد نجحت في تقديم خدماتها لـ 121.000 مستفيد وعدد الحالات المكتشفة 83 حالة، أما في مسار المجالس الرمضانية، فقد قدمت الحملة التوعوية الصحية وفحوصات الضغط والسكر إلى 7 آلاف مستفيد من خلال عدة مجالس في مختلف محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم اكتشافها 140 حالة، وفي مسار الأماكن العامة، قامت الفرق التطوعية البالغ عددها 200 فرقة مزودة بـ 1000 متطوع بزيارة مختلف المحافظات المستهدفة وقدم أعضاؤها التوعية الصحية والفحوصات اللازمة للمستفيدين، كما تم توزيع 10 آلاف ملصق احتوت على باركود يحمل مواد توعوية وتثقيفية صحية، فيما تجاوز مسح الباركود التوعوي المليون، ووصلت عدد المشاهدات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3 ملايين مرة.
وأشار الجلعود أن الحملة شملت عدة محافظات (الخبر والدمام والجبيل والقطيف وسيهات والأحساء والظهران والنعيرية والخفجي وبقيق وعريعرة وصفوى) وتضمنت جولات ميدانية في المراكز التجارية وأسواق التجزئة وزودتها بأركان للتوعية والتثقيف بالصحة في رمضان.
وثمن الجلعود جميع الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والجمعيات التي ساهمت في إنجاح مخرجات الحملة، إلى جانب جهود ودعم الجهات الإعلامية والإعلاميين المشاركين في حملة صحتك في رمضان 2023م، تلك الجهود القيمة الهادفة إلى تنمية وتطوير برامج التوعية الصحية في مختلف المجالات عبر الوسائط الإعلامية المتنوعة، وقال: نحن نشجع الدور الإعلامي المبذول لإبراز جهود المبادرات الصحية، لصحة الشرقية للتوعية والتثقيف بالسلوكيات الصحيحة في شهر رمضان المبارك.