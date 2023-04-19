"صحة الشرقية" تختتم حملتها التوعوية "صحتك في رمضان" بخدمة 121 ألف مستفيد

وأوضح "الجلعود" أن الحملة شملت مسار المجمعات التجارية، الذي احتوى على أركان توعوية للتثقيف الصحي وتقديم الفحوصات اللازمة لزوار المجمعات، وقد نجحت في تقديم خدماتها لـ 121.000 مستفيد وعدد الحالات المكتشفة 83 حالة، أما في مسار المجالس الرمضانية، فقد قدمت الحملة التوعوية الصحية وفحوصات الضغط والسكر إلى 7 آلاف مستفيد من خلال عدة مجالس في مختلف محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم اكتشافها 140 حالة، وفي مسار الأماكن العامة، قامت الفرق التطوعية البالغ عددها 200 فرقة مزودة بـ 1000 متطوع بزيارة مختلف المحافظات المستهدفة وقدم أعضاؤها التوعية الصحية والفحوصات اللازمة للمستفيدين، كما تم توزيع 10 آلاف ملصق احتوت على باركود يحمل مواد توعوية وتثقيفية صحية، فيما تجاوز مسح الباركود التوعوي المليون، ووصلت عدد المشاهدات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 3 ملايين مرة.