"الأرصاد": أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البَرَد على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية من خفيفة إلى متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.