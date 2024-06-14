"أحمد العصيمي" ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء لعام 2024

اختارت مجلة "كونستركشن ويك ، أكبر منصة إخبارية متخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على مستوى الشرق الأوسط" أحمد بن محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة ثبات للتطوير العقاري - إحدى شركات "مجموعة المهيدب"؛ ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط لعام 2024.
ويعتبر العصيمي، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية، التي تتميز برؤيتها الاستراتيجية وشغفها للابتكار. وقد شغل خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في عدد من الشركات في قطاعي التشييد والتطوير العقاري، وقاد بنجاح برامج إدارة التغيير و النمو الربحي في تلك الشركات على نطاق واسع.
وبفضل خبرته الواسعة ومنهجه التقدمي، قاد العصيمي شركة "ثبات" للتطوير العقاري، لإطلاق مشاريع متميزة تلبي الطلب المتزايد في السوق العقاري السكني بالمملكة، أبرزها مشروع "عسيب" في الدمام، الذي يضم وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء. كما شهدت الشركة توسعا في الرياض، من خلال مشروع "العطرا" حي النرجس.