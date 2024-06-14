"أحمد العصيمي" ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء لعام 2024

ويعتبر العصيمي، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية، التي تتميز برؤيتها الاستراتيجية وشغفها للابتكار. وقد شغل خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في عدد من الشركات في قطاعي التشييد والتطوير العقاري، وقاد بنجاح برامج إدارة التغيير و النمو الربحي في تلك الشركات على نطاق واسع.