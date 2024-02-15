700 ألف طالب وطالبة بجدة يؤدون اختبارات الفصل الثاني.. و"اللهيبي": كانت مطمئنة

وأوضحت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي أن اختبارات اليوم الأول وأعمالها من تصحيح وتدقيق ورصد كانت مطمئنة ولله الحمد، وسط استعدادات مبكرة لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلبة لأداء اختباراتهم بيسر، وتقديم العديد من خدمات التهيئة الإرشادية والتوعية الصحية للطلاب خلال فترة الاختبارات.