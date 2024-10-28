بيع صقرَيْن بأكثر من 300 ألف ريال في الليلة العاشرة لمزاد نادي الصقور السعودي 2024

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح؛ إذ تستقبل فِرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.