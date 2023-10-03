أمين جازان يكشف لـ"سبق" عن المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية النوعية في جازان

وأضاف: "الفرص النوعية هي 22 فرصة، حرصنا أولاً على المدينة بحكم أنها العاصمة الإدارية للمنطقة، وحرصنا على أن تحوي المدينة جميع وسائل الترفيه، لدينا في المدينة شواطئ، ووجدنا أيضًا أنه بالإمكان الاستفادة من الوديان التي تخترق المدينة إلى البحر، كوادي ضمد ووادي جازان، فطرحنا فرص منتزه الوادي بطول تقريبا 6 كيلومترات، يحوي"بوليفارد" ضخمًا مع ممشى ومطاعم مع جميع وسائل الترفيه، أيضًا وجدنا أنه يوجد في المدينة مرتفعات فطرحنا فرصة مطل المدينة، أيضًا طرحنا الكورنيش الشمالي بمساحة 350 ألفًا، وهذه إحدى الفرص النوعية المميزة، لخمسين سنة، أخذنا موافقة معالي الوزير على فرصتين من ضمن 22 فرصة، وهي الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي بمساحة ضخمة جدًا، واجهة جازان في الكورنيش الشمالي، والكورنيش الجنوبي في الموقع المخصص للقرية التراثية، و"جازان جيت" سيكون بوابة جازان، وهي تحوي 16 محافظة في المنطقة مع فنادق ومنتجعات على ساحل البحر، هذه تقريبًا في المدينة فيما يخص الجزء الترفيهي، وبحسب توجيهات الوزير بأن تقوم الأمانات باستشعار النواقص الخدمية في المدينة، وتكميلها من خلال طرح الفرص الاستثمارية، طرحنا جامعة جازان الأهلية وأيضًا طرحنا مدينة طبية كما طرحنا برج للمال والأعمال أما في المحافظات، فمنطقة جازان تمتد أو تحظى بالشواطئ بطول يزيد على 300 كيلو؛ تحديدًا 320 كيلو، مبدئيًا الآن 4 واجهات هي واجهة الشقيق، وواجهة المضايا، وواجهة السهي، وجزيرة مميزة في صبيا هي "جزيرة عثر"، وهذه ستكون فرصة مميزة جدًا، أيضًا في المناطق الجبلية معروف في منطقة جازان هي الوحيدة على مستوى المملكة التي تحظى بتنوع جغرافي، لا يمكن أن يكون إلا لمنطقة جازان، جبال وسهول ووديان وشواطئ وجزر، فطرحنا فرصًا استثمارية في المناطق الجبلية "مطل الغيوم"، وطرحنا فرصة استثمارية في جزر فرسان، من هذه الفرص النوعية".