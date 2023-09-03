"مانشيني" مدرب الأخضر الجديد.. "حلّال العقد" الذي أعاد لإيطاليا و"السيتي" بطولاتهم الغائبة

ففي البداية، نجح المدرب الإيطالي في قيادة فريق إنتر ميلان لتحقيق لقب الدوري الإيطالي خلال موسم 2005- 2006، بعد أن كان اللقب غائبًا عنه منذ موسم 1988- 1989، أي بعد 16 عامًا، كما استطاع أن يعيد لقب الدوري الإنجليزي إلى خزائن فريق مانشستر سيتي بعد غياب 44 عامًا أي منذ موسم 1967- 1968، حينما حصد اللقب الغالي خلال موسم 2011- 2012، في الثواني الأخيرة على حساب جاره مانشستر يونايتد.