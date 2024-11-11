1.1 مليار ريال دخلُ السائقين السعوديين من تطبيقات نقل الركاب خلال 9 أشهر

وتُعتبر تطبيقات نقل الركاب جزءًا مهمًّا من وسائل النقل الحديثة في المملكة؛ حيث توفر وسيلة تنقّل آمنة ومريحة، تسهم في تخفيف الازدحام، وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى الوجهات المختلفة. وقد لعبت هذه التطبيقات دورًا حيويًّا في تحسين مستوى خدمات النقل للمواطنين والمقيمين؛ مما جعلها خيارًا أساسيًّا للتنقل اليومي.