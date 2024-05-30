"أمانة الطائف" تحشد إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتتابع امتثال الاستراحات ومحطات الوقود

حشدت أمانة الطائف إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات البلدية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتسهيل عليهم.
وتعدُ الطائف البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وأحد أهم محاور الحركة البرية والجوية المساندة للعاصمة المقدسة في المواسم، حيث نفذت خطة موسمية مكثفة لتعزيز خدمات النظافة والإصحاح البيئي والوقاية في جميع المحاور المؤدية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، علاوةً على دعم خدمات السفلتة وتهيئة البنية التحتية لراحة ضيوف الرحمن خلال عبورهم الطائف إلى العاصمة المقدسة.
وأشار أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي إلى تنفيذ خطة وبرنامج عمل الأمانة لموسم الحج منذ وقتٍ مبكر، مع تطبيق أقصى درجات المرونة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز للتسهيل على ضيوف الرحمن وراحتهم، إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهما الله ـ ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث هيأت الأمانة جميع طاقاتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن القاصدين لمكة المكرمة من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع دول العالم عبر المنفذ الجوي "مطار الطائف الدولي".
وواكبت الأمانة دعم خدماتها بمراكز الفرز الأمني وبخاصة مركز البهيتة بصفته من أكبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة، وهناك سلسلة من مراكز الفرز على جميع الطرق المؤدية من الطائف لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعملت الأمانة على توفير كل ما من شأنه ضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات، وقامت فرق الصيانة والنظافة والإصحاح البيئي بأمانة الطائف بتنفيذ برنامج دعم الخدمات البلدية بمركز الفرز الأمني بالبهيتة في طريق السيل الكبير.
وشمل البرنامج تنفيذاً شاملاً لجميع أعمال الصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري، ونفذت فرق الصيانة برنامجاً متكاملاً لصيانة أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية بنقطة الفرز والمرافق المحيطة، كما هيأت مداخل ومخارج الموقع، وتكثيف أعمال الصحة العامة، وتعزيز آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي وفرق معالجة التشوه البصري.
وعززت أمانة الطائف وبلدياتها الفرعية "11 بلدية ومكتباً" والمرتبطة "10 بلديات" خطتها الرقابية لمحطات الوقود على المحاور الرئيسية بطرق الحج، لضمان رفع درجة امتثال الأنشطة التجارية للاشتراطات البلدية عبر الممكنات التشغيلية، وتغطية جميع احتياجات ضيوف الرحمن خلال الموسم، وحوكمة أعمال الرقابة.
ويغطي البرنامج البلدي في الطائف جميع الأنشطة والتركيز على المطاعم والكافيهات، وتعزيز الرقابة الشاملة على المسالخ والمطابخ، وأيضاً المحطات ومتابعة الباعة الجائلين، وذلك وفق جدول زمني يراعي التسهيل على الحجاج وراحتهم وسلامتهم، وتشرف وكالة الخدمات على تنفيذ الخطة الرقابية "صباحية ومسائية"، والتي تشمل جميع المحاور الرئيسية داخل المدينة وخارجها، بدعم من الأمانة وبلديات الخرمة وتربة ورنية والمويه وظلم وميسان والمحاني وقيا وبني مالك والعطيف وعشيرة.
وضاعفت الأمانة أعمال النظافة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، كما تم زيادة أعداد العمالة والآليات مثل الضواغط والقلابات والبوبكات والمكانس الآلية وغيرها، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي طارئ كالأمطار ودعم أي منطقة وقت الحاجة.
كما تضمنت الخطة تكثيف الأعمال في مجال صحة البيئة وتكثيف أعمال مراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية في جميع المحاور وبخاصة في طرق الحج والمواقيت، وهناك أكثر من 30 ألف منشأة تتعلق أنشطتها بالصحة العامة في الطائف مثل البقالات ومراكز التموينات الغذائية والمطاعم والكافيتريات والمطابخ وصوالين الحلاقة والمغاسل والمخابز ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها.
وواصلت فرق الأمانة الميدانية متابعة الاستراحات ومجمعات دورات المياه والمرافق التي يكثر إقبال الحجاج عليها، مع متابعة شبكات الإنارة وإجراء عمليات صيانة الشوارع والطرق وشبكات تصريف السيول أولاً بأول.
وشملت الخطة أيضاً عملية دعم البلديات الفرعية في مجالات النظافة وصحة البيئة ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومراقبة مخالفات المباني والمنشآت لضمان استمرارية العمل على أكمل وجه.
وتأتي جهود الأمانة متزامنةً مع موسم الحج للعام الحالي لتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة عبر طرق الطائف، حيث تعدُّ المحافظة البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وكانت الأمانة قد نفذت أعمال سفلتة بالمواقيت والمواقع المحيطة للتسهيل على ضيوف الرحمن، ورفعت فاعلية العمل البلدي من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات البلدية بأنحاء المدينة وبمواقيت وطرق الحج والمواقع المحيطة بمطار الطائف الدولي.
كما فعلت الأمانة أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج والمواقيت حيث ضبطت الفرق الرقابية لأمانة الطائف خلال الأيام الماضية مخالفات متنوعة للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية على طرق الحج والعمرة، وذلك من خلال أكثر من 1800 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية.
وشملت الحملات المنفذة المرافق الواقعة على جنبات طريق السيل الصغير، وطريق السيل الكبير، وطريق الحوية – المطار، وطريق الجنوب، وطريق الشفا، وطريق الهدا، وكافة المواقع المحيطة بهذه الطرق، وميقاتي قرن المنازل بالسيل الكبير، ووادي محرم بالهدا.
وغطت الجولات الرقابية جميع المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية ومراكز التموينات والاستراحات ومنشآت بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومحلات بيع الخضار والفواكه، وذلك للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية وامتثالها للأنظمة والتعليمات البلدية، واستخراج العاملين لشهادات صحية تخولهم للعمل في النشاطات التي لها علاقة مباشرة بالمستهلك، والالتزام بالاشتراطات التي تخضع لإشراف القطاع البلدي في تطبيق أعلى المعايير الصحة والسلامة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، والوقوف على تطبيق حفظ المواد الغذائية وتخزينها وفق الاشتراطات البلدية.
وشارك في هذه الحملة مختصون وذوو العلاقة من شركاء الأمانة لتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في جميع المنشآت الصحية والتجارية، ومعالجة البلاغات الواردة للأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على من تكررت مخالفاتهم وتجاوزاتهم للأنظمة وثبت عدم التزامهم وامتثالهم للاشتراطات الصحية.
وأكدت الأمانة أن مراقبي الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية سيواصلون متابعة كافة المحال التي تقدم الأغذية في كافة المواقع من أجل صحة وسلامة روادها للفترة المقبلة بشكل مكثف.
وحذرت الأمانة جميع المنشآت الصحية والتجارية من أن المخالفات وعدم الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية وطرق حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية بالطرق السليمة، وعدم إصدار الشهادات الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، سيعرضهم للعقوبات النظامية حفاظاً على سلامة وصحة البيئة والصحة العامة للمستهلك.
وأهابت بالأهالي التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 940 أو منصة "بلدي" أو تطبيق "صوّر وأرسل، أو كافة منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة.