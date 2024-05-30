"أمانة الطائف" تحشد إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتتابع امتثال الاستراحات ومحطات الوقود

وأشار أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي إلى تنفيذ خطة وبرنامج عمل الأمانة لموسم الحج منذ وقتٍ مبكر، مع تطبيق أقصى درجات المرونة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز للتسهيل على ضيوف الرحمن وراحتهم، إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهما الله ـ ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث هيأت الأمانة جميع طاقاتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن القاصدين لمكة المكرمة من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع دول العالم عبر المنفذ الجوي "مطار الطائف الدولي".