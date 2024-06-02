إنجازات رقمية تعزز الريادة الدولية.. هيئة الحكومة الرقمية تُصدر تقريرها السنوي

وتضمّن التقرير التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، واستعراض أعمال الهيئة وجهودها مع شركاء النجاح في الجهات كافة؛ بهدف رفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتعزيز التنافسية، من خلال تمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء مسيرة التحول الرقمي في المملكة.