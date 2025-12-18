مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري جراحات ناجحة لتشوهات وكسور القدم والكاحل

الذي قال أن من أبرز الحالات التي استقبلها المستشفى، مراجع تعرض لحادث مروري، نجمت عنه إصابات جسيمة، تمثلت في كسر مفتوح بالكاحل عند نهاية عظمتي الساق الأيسر "القصبة والشظية"، وخلع في مفصل الكاحل، وتم إسعافه إلى الطوارئ وتلقى الإسعافات الأولية، وبعد التقييم السريري أجريت له فحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي، وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى أن حالة الجلد لا تسمح بإجراء عملية تثبيت داخلية، فتم اللجوء إلى التثبيت الخارجي، وعقب تحسن حالة الجلد بعد أسبوعين، تم اخضاع المراجع لعملية تم فيها التثبيت النهائي لعظمة نهاية الساق، وتحسنت حالته بشكل مستمر مع العناية الطبية وغادر المستشفى بحالة ممتازة، والآن يمارس نمط حياة طبيعي.