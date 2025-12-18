مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري جراحات ناجحة لتشوهات وكسور القدم والكاحل

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء عدة عمليات جراحية ناجحة لعظام القدم والكاحل، لحالات متنوعة شملت إصلاح تشوهات القدم، وعلاج الكسور والإصابات الحادة، وأنهت هذه التدخلات الطبية معاناة المراجعين وأعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، ذكر ذلك د. عبدالعزيز البراك استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن من أبرز الحالات التي استقبلها المستشفى، مراجع تعرض لحادث مروري، نجمت عنه إصابات جسيمة، تمثلت في كسر مفتوح بالكاحل عند نهاية عظمتي الساق الأيسر "القصبة والشظية"، وخلع في مفصل الكاحل، وتم إسعافه إلى الطوارئ وتلقى الإسعافات الأولية، وبعد التقييم السريري أجريت له فحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي، وبعد دراسة الحالة خلص الفريق الطبي إلى أن حالة الجلد لا تسمح بإجراء عملية تثبيت داخلية، فتم اللجوء إلى التثبيت الخارجي، وعقب تحسن حالة الجلد بعد أسبوعين، تم اخضاع المراجع لعملية تم فيها التثبيت النهائي لعظمة نهاية الساق، وتحسنت حالته بشكل مستمر مع العناية الطبية وغادر المستشفى بحالة ممتازة، والآن يمارس نمط حياة طبيعي.
وتابع د. البراك الحاصل على الزمالة الكندية، أن المستشفى أجرى أيضاً عملية جراحية لمراجع كويتي "عشريني"، عانى لفترة طويلة من تشوه القدم المسطحة، ومن حزمة أعراض حادة، كالألم والتورم في الكعب والكاحل، خاصة عند القيام بنشاط حركي زائد، وأجريت له فحوصات تصويرية بالأشعة والرنين المغناطيسي، وخضع لعملية جراحية جرى فيها إصلاح التشوه من خلال قص العظم، ونقل الوتر واستعادة الشكل الطبيعي للقدم، وتحسنت حالته الصحية باضطراد، حيث اختفت الآلام، وغيرها من الأعراض الحادة، التي لازمته ويستعد لإجراء عملية أخرى في القدم.
كما أجرى الفريق الطبي عمليات لإصلاح انحراف اصبع الإبهام، المعروف أيضاً بإبهام القدم الأروح Hallux Valgus Surgery، وآخر هذه العمليات أجريت لمراجعة عمرها "35" عاماً، وعانت من التشوه الذي سبب لها آلام عند المشي ولبس الحذاء، بشكل حد من قدرتها على الحركة، وأجريت لها عمليتي تصحيح ناجحتين لأصبعي القدمين، فصل بينهما "3" أشهر. واستعادت المراجعة المظهر الجمالي للقدمين.