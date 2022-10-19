"الراجحي" يصدر قراراً باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص التي ينطبق عليها هذا القرار إلى الامتثال لما يتضمنه من اشتراطات، في مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر هذا القرار بوساطة الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان الالتزام بتنفيذه، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة.