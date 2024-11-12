شركة عبدالرحمن سعد الراشد تقدم مشروعها "جوهرة خزام 1" لزوار "سيتي سكيب"

وينفرد المشروع بأحدث التصاميم المبتكرة، التي تجسد الأصالة في التصميم بقالب عصري حديث، ويتكون المشروع من 350 وحدة سكنية (تتنوع بين فلل منفصلة ودوبلكس وتاون هاوس)، بمواصفات ترضي جميع الاذواق وتلبي احتياجات الأسرة السعودية، في مجتمع سكني متكامل المرافق والخدمات، يحقق جودة الحياة، وقد تم إطلاق المشروع بأسعار تبدأ من 1,248,878 بعد الدعم من برنامج سكني.