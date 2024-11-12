شركة عبدالرحمن سعد الراشد تقدم مشروعها "جوهرة خزام 1" لزوار "سيتي سكيب"

حظي جناح شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، بإقبال كبير من الزوار والمهتمين بالسكن والعقار، والباحثين عن فرص التملك والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متسارعًا بفضل توجهات الدولة وأهداف برنامج الإسكان.
وتهدف الشركة من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بالخيارات السكنية، والحلول التمويلية للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان، والراغبين في تملك الوحدات السكنية في مشاريعها المتميزة، ومنها (جوهرة خزام 1)، الذي يقع في ضاحية خزام المتميز بموقعه الإستراتيجي شمال الرياض.
وينفرد المشروع بأحدث التصاميم المبتكرة، التي تجسد الأصالة في التصميم بقالب عصري حديث، ويتكون المشروع من 350 وحدة سكنية (تتنوع بين فلل منفصلة ودوبلكس وتاون هاوس)، بمواصفات ترضي جميع الاذواق وتلبي احتياجات الأسرة السعودية، في مجتمع سكني متكامل المرافق والخدمات، يحقق جودة الحياة، وقد تم إطلاق المشروع بأسعار تبدأ من 1,248,878 بعد الدعم من برنامج سكني.
وأبدى سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، سعادته بهذه المشاركة والتفاعل الكبير من عملاء وزوار المعرض العالمي الذي يحظى باهتمام كبير من المطورين المحليين والدوليين، إلى جانب أكثر من 400 جهة من أكبر العلامات العقارية وأبرز الشركات الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والقطاع السكني والمالي.
ووجّه الدعوة لعملاء الشركة والباحثين عن التملك في مشاريعها المتميزة؛ لزيارة جناح الشركة في المنطقة (H1.P70)، والاستفادة من الخيارات السكنية ومميزاتها العديدة، التي تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، وتجمع بين الجودة العالية والأسعار التنافسية والمساحات الواسعة، التي تحقق أفضل معايير جودة الحياة الملائمة لمختلف الأذواق.
ويستمر معرض سيتي سكب العالمي 2024 حتى يوم الخميس 14 نوفمبر، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وهو النسخة الثانية من المعرض العقاري الأضخم في العالم، الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة تحالف.
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