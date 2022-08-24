"العناية بمساجد الطرق" تفتتح جامع "الرسائل" الثالث بطريق مكة- المدينة

افتتحت جمعية العناية بمساجد الطرق جامع الرسائل الثالث على طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة، ويعد هذا الجامع هو الجامع الثامن والعشرون الذي قامت الجمعية ببنائه، بخلاف 140 مسجدًا تقوم الجمعية بالإشراف عليها وصيانتها.
وتم بناء الجامع عن طريق مشتركي رسائل SMS للجمعية والذين يتجاوز عددهم أكثر من 130 ألف مشترك، وبني وفق مواصفات عالية ومراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وتم تشجير المنطقة المحيطة بالجامع.
وتسعى جمعية العناية بمساجد الطرق إلى رفع مستوى المساجد على طريق الهجرة؛ نظراً لأهميته ولكونه طريقاً دولياً وإقليمياً ذا أهمية عالية من خلال بناء العديد من المساجد وتفعيل مسار التشغيل والصيانة .
جدير بالذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممن يحمل هم خدمة أحب البقاع إلى الله.
وتسعى الجمعية إلى العناية المستدامة بمساجد الطرق تجهيزاً وصيانة وفق شراكات متميزة وفعالة. وتتشرف الجمعية باستقبال الاقتراحات والتبرعات والشراكات مع كافة القطاعات عبر بريدها الرسمي: