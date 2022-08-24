"العناية بمساجد الطرق" تفتتح جامع "الرسائل" الثالث بطريق مكة- المدينة

جدير بالذكر أن جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي مبادرة مجتمعية قام بها مجموعة من أبناء هذا البلد المعطاء ممن يحمل هم خدمة أحب البقاع إلى الله.