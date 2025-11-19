وزارة الحج تُتوّج "مطوفي الدول العربية" بـ5 جوائز وتكريمات في مؤتمر ومعرض خدمات الحج

وشدّد على أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات أشرقت وأذرعتها التنفيذية الثلاثة وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030، كما أعلن عن عدد من الأعمال التي تغطّي مختلف جوانب رحلة الحاج للفترة المقبلة، والإنجازات التي تشتمل على إطلاق عدد من ورش العمل لتهيئة العاملين في موسم الحج، وتكريم شركاء النجاح، وتكريم الفائزين بمسابقة الطهي "تحدي إعاشة ثون" وإطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.