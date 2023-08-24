مرحلة ما قبل السكري.. علامات توضحها "سعود الطبية" و3 طرق للوقاية

وأوضحت المدينة أن هذه المرحلة يشهد خلالها الجسم ارتفاع مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من تصنيفه بالإصابة، حيث يكون معدل السكر في الدم بين 100-125 ملغم/دسل للصائم والسكر التراكمي بين 6.4 إلى 5.7%