مرحلة ما قبل السكري.. علامات توضحها "سعود الطبية" و3 طرق للوقاية

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من مما وصفته بمرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، مشيرة إلى أن عدم الإصابة بالسكري لا تعني بأن الشخص سليم فقد تكون بمرحلة "ما قبل السكري".
وأوضحت المدينة أن هذه المرحلة يشهد خلالها الجسم ارتفاع مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من تصنيفه بالإصابة، حيث يكون معدل السكر في الدم بين 100-125 ملغم/دسل للصائم والسكر التراكمي بين 6.4 إلى 5.7%
ونصحت في إنفوجراف توعوي لها بإمكانية استعادة المستوى الطبيعي للسكر في الدم ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عبر اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بالمشي 30 دقيقة لخمسة أيام في الأسبوع والحفاظ على الوزن.