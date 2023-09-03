أمانة حائل تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية… هنا تفاصيلها

وكذلك فرصة ترميم أو إزالة وإنشاء وصيانة كشك في شارع جدة، بمساحة قدرها 16.00مترًا مربعًا، وفرصة ترميم أو إزالة وإنشاء وصيانة كشك في حديقة الكوخ، بمساحة 48.00 مترًا مربعًا.