أمانة حائل تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية… هنا تفاصيلها

طرحت أمانة منطقة حائل عدداً من الفرص الاستثمارية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.
وشملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مستودع الأنشطة التجارية - أنشطة التجارة العامة، وذلك في المدينة الصناعية بحائل، بمساحة قدرها 5.120.67 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع أعلاف - الأنشطة الصناعية - أنشطة الصناعات الخفيفة والاستهلاكية ، بالمدينة الصناعية بحائل، بمساحة تقدر بـ 13.000.00متر مربع
وكذلك فرصة ترميم أو إزالة وإنشاء وصيانة كشك في شارع جدة، بمساحة قدرها 16.00مترًا مربعًا، وفرصة ترميم أو إزالة وإنشاء وصيانة كشك في حديقة الكوخ، بمساحة 48.00 مترًا مربعًا.
وبينت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، ودعت الأمانة الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".