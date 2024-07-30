السجل العقاري ينال الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات

وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان؛ أن السجل العقاري منذ إنشائه ركّز على تبني الحلول التقنية وتوظيفها لتحقيق رؤيته الطموحة في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدرٍ موحّدٍ للمعلومات والبيانات العقارية، وذلك من خلال منصة السجل العقاري التي يتم حاليا تسجيل العقارات من خلالها، وإصدار صكوك الملكية التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسة عن العقار، كما تقدّم المنصة الخدمات جميعها التي تسهّل تجربة المستفيدين في إدارة وحداتهم العقارية.