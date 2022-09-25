موجة غبارية تنطلق نحو الرياض.. تصل اليوم والحرارة تنخفض وهذه تنبيهات

وتشير التوقعات الجوية إلى احتمالية تأثر مدينة الرياض مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد بموجة من الغبار والأتربة، كما يُتوقع أن يبدأ اليوم تأثير كُتله هوائية ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد على وسط المملكة، تعمل على خفض درجات الحرارة العظمى لتصبح في أواخر الثلاثينيات مئوية في الرياض، في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى أواسط العشرينيات مئوية، وفق موقع "طقس العرب".