موجة غبارية تنطلق نحو الرياض.. تصل اليوم والحرارة تنخفض وهذه تنبيهات

يُتوقع أن تنطلق موجة غبار من جنوب العراق وصولاً إلى الكويت وشرق المملكة العربية السعودية ثم منطقة الرياض، وذلك كنتيجة لهبوب رياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكلٍ لافت.
وتشير التوقعات الجوية إلى احتمالية تأثر مدينة الرياض مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد بموجة من الغبار والأتربة، كما يُتوقع أن يبدأ اليوم تأثير كُتله هوائية ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد على وسط المملكة، تعمل على خفض درجات الحرارة العظمى لتصبح في أواخر الثلاثينيات مئوية في الرياض، في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى أواسط العشرينيات مئوية، وفق موقع "طقس العرب".
وتحمل تنبيهات المختصين، تحذيرات عدة، منها "تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الغبار والأتربة، وحدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون، وزيادة أمراض البرد والإنفلونزا نتيجة بدء انخفاض الحرارة".