"Now You See Me: Now You Don’t".. يتصدر شباك التذاكر عالميًا ويشعل دور السينما السعودية

سجّل فيلم Now You See Me: Now You Don’t حضورًا عالميًا لافتًا بعد أن اعتلى صدارة شباك التذاكر الدولي خلال أسبوعين فقط من انطلاقه، وسط تفاعل واسع من الجمهور في مختلف الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تحوّل فيها الفيلم إلى ظاهرة سينمائية لافتة.
ومنذ عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، شهدت دور العرض السعودية إقبالًا كبيرًا أدى إلى نفاد التذاكر في عدد من العروض، مع امتلاء قاعات السينما وتفاعل لافت من الحضور. كما تصدّر الفيلم النقاشات على المنصات الرقمية، خصوصًا بين عشّاق الألعاب ومحبي السرد الذكي والإيقاع المتسارع الذي تشتهر به السلسلة.
ويعيد الفيلم ظهور “الفرسان” في مهمة جديدة تُعدّ الأجرأ في مسيرتهم، إذ يجدون أنفسهم في مواجهة شبكة معقدة من الأوهام والسرقات عالية المخاطر، إضافة إلى خصوم غامضين يرفعون مستوى التحدي إلى أقصى حد. ومع دخول عدو جديد إلى الساحة وارتفاع وتيرة الرهانات، تتعاظم الحاجة إلى استعراض مهارات الخِفّة والحِيَل التي تميّز الشخصيات الرئيسية.
ويتميّز الفيلم بتجربة بصرية غنية ومفاجآت متتابعة، إلى جانب حبكة محكمة تعتمد على الألغاز والانعطافات غير المتوقعة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الغموض والتشويق. وقد صُمّم الفيلم ليحقق أفضل تجربة داخل قاعات السينما، حيث تتكامل المتعة مع الأجواء الجماعية والحماس الذي يرافق العرض.
ومع تنامي الزخم عالميًا ومحليًا، يرسّخ Now You See Me: Now You Don’t مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة لعام 2025، ليقدّم تجربة لا تُفوَّت لعشّاق الفن السابع في المملكة.