"السديس" يعلن نجاح خطط التفويج للمتعجلين.. ولا اختناقات بالتنسيق مع المنظومة الأمنية

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطط توافد الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع ثاني أيام التشريق حيث توافد الحجاج لأداء طواف الوداع وفق أرقى الخدمات لهم ووفق أعلى المعايير العالمية ؛ فيما ساهم الرواق السعودي في مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام، من خلال الخدمات التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام في زيادة المساحات المشغلة في المسجد الحرام وساحاته.