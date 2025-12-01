"الغذاء والدواء" تعتمد استخدام "لوجكستا" للأطفال المصابين بفرط كوليسترول الدم

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستحضر يعمل على تثبيط البروتين المسؤول عن إنتاج الدهون ونقلها من الخلايا إلى مجرى الدم، ما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويُعد خيارًا علاجيًا مهمًا للمرضى الذين يعانون ارتفاعًا وراثيًا حادًا في الكوليسترول.