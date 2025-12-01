"الغذاء والدواء" تعتمد استخدام "لوجكستا" للأطفال المصابين بفرط كوليسترول الدم

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتماد ادعاء طبي جديد لمستحضر "لوجكستا" (لوميتابيد)، يسمح باستخدامه لعلاج الأطفال من عمر 5 سنوات فأكثر المصابين بفرط كوليسترول الدم العائلي المتماثل، لتُصبح بذلك أول جهة رقابية في العالم توافق على استخدام المستحضر لهذه الفئة العمرية، في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الابتكار وتوفير خيارات علاجية متقدمة للحالات النادرة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستحضر يعمل على تثبيط البروتين المسؤول عن إنتاج الدهون ونقلها من الخلايا إلى مجرى الدم، ما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويُعد خيارًا علاجيًا مهمًا للمرضى الذين يعانون ارتفاعًا وراثيًا حادًا في الكوليسترول.
ويُستخدم "لوجكستا" كعلاج مساعد للنظام الغذائي منخفض الدهون، والأدوية الخافضة للدهون الأخرى، مع إمكانية استخدامه مع أو بدون إجراء فصل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL-C).
وشددت الهيئة على ضرورة تأكيد التشخيص وراثيًا واستبعاد الأسباب الثانوية لارتفاع الكوليسترول، مثل المتلازمة الكلوية أو قصور الغدة الدرقية، قبل بدء العلاج.
وبيّنت أن اعتماد استخدام المستحضر للأطفال جاء بعد تقييم شامل لفعاليته وسلامته، حيث أظهرت الدراسات السريرية أنه يُخفض مستويات LDL-C بنسبة تتجاوز 50% بعد 24 أسبوعًا من العلاج، إلى جانب تحسن مؤشرات الدهون الكلية، ما يسهم في الحد من مخاطر المضاعفات القلبية لدى المصابين بهذا الاضطراب الوراثي.
وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا خلال الدراسات السريرية شملت اضطرابات في الجهاز الهضمي كالإسهال والغثيان وآلام البطن، بالإضافة إلى ارتفاع إنزيمات الكبد وتراكم الدهون فيه، ما يستدعي المتابعة الدورية لوظائف الكبد أثناء فترة العلاج.
ويعكس هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار وتوفير حلول علاجية فعالة للفئات الأكثر حاجة، بما يواكب مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.