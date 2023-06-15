"تقويم التعليم" تشارك نتائج الاختبارات الوطنية "نافس" 2022م مع الإدارات والمدارس

وإضافة إلى الاختبار التحريري؛ أجاب الطلبة عن استبانة تتعلق ببيئات التعليم والتعلم في المدرسة وخارجها، كما خصصت استبانة لولي الأمر ومدير المدرسة ومعلمي المواد التي شملها الاختبار، ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي، يمكن من خلالها تحديد مَواطن القوة وفرص التطوير والتحسين؛ لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، بالتعاون مع كافة عناصر منظومة التعليم العام.