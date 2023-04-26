"الحقيل" يدشن النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري.. من 25 لـ 27 مايو المقبل

كما تشارك الهيئة العامة للعقار لاستعراض جهودها في السجل العقاري الذي سيبدأ العمل به ميدانية منتصف شهر شوال الجاري، إضافةً إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وآلية الحصول على رخصة فال.