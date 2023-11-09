لحظات العلا تعلن عن فعاليات مهرجان الممالك القديمة الاستثنائية.. تعرف عليها

وتحتفل دورة هذا العام من المهرجان السنوي بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإدراج مدينة الحِجر على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي؛ من خلال عدد من الفعاليات المميزة، مثل جولة المتحف الحي، وهي تجربة جديدة باستخدام الواقع الافتراضي المعزز؛ حيث يمكن للزوار استكشاف جميع وجهات الموقع ومدافنه التاريخية. كما تبرز فعالية مساء الحجر التجربة الغامرة المستمدة من تاريخ المنطقة، والتي تصطحب الزوار في رحلةٍ إلى أهم مدافن الموقع، بالإضافة إلى معرض الحياة في الحِجر الذي يستعرض 15 اكتشافًا أثريًّا في المنطقة، وجولة الحياة البرية والطبيعية في الحجر؛ حيث يمكن للزوار استكشاف مختلف أشكال الحياة البرية والتضاريس الطبيعية الفريدة.