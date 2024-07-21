محليات

الشرقية.. "المجاهدين" تحبط عملية لترويج الشبو وتقبض على 3 متورطين

تمّ إيقافهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
الشرقية.. "المجاهدين" تحبط عملية لترويج الشبو وتقبض على 3 متورطين

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على "3" مواطنين؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الشبو
دوريات المجاهدين

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