شاهد.. حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام في ليلة ٢٨ من رمضان

وعملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المعنية العاملة في المسجد الحرام، على تنظيم الحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته, وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء الصلوات وأداء المناسك.