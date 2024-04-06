شاهد.. حركة الحشود المليونية بالمسجد الحرام في ليلة ٢٨ من رمضان

رصدت عدسة "واس" حركة الحشود المليونية من ضيوف الرحمن المعتمرين والمصلين وهم يتدفقون اليوم إلى المسجد الحرام في ليلة 28 من رمضان.
وتجولت وكالة الأنباء السعودية على أروقة البيت العتيق وساحاته وصحن المطاف، والطرق المؤدية إليه وحول المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وسجلت مشاهد إيمانية لقاصدي البيت العتيق وهم يعيشون في راحة وطمأنينة وسط أجواء الأمن والأمان من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة - أيدها الله - من خدمات في جميع المجالات.
وعملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات المعنية العاملة في المسجد الحرام، على تنظيم الحشود من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين لأداء الصلوات في المسجد الحرام وساحاته, وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء الصلوات وأداء المناسك.
وسجلت مشاهد الأجواء الإيمانية والروحانية التي تحف البيت العتيق خلال صلاة التراويح, وجهود جميع الجهات الحكومية العاملة على سهولة الحركة داخل وخارج المسجد الحرام، ودخول المصلين والمعتمرين بسلاسة وفق الأماكن المخصصة للصلاة وأداء المناسك وتهيئة الأماكن لهم لأداء الصلوات مع تفعيل كامل الخدمات والتسهيلات وتوفير خدمات سقيا زمزم وجميع وسائل الراحة والسكينة، التي تمكن قاصدي المسجد الحرام من أداء الصلوات والعبادات بكل سهولة ويسر.