للمرة الخامسة.. طيران ناس يفوز بجائزة "سكاي تراكس" كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في أهم محفل عالمي

وأكد المهنا ان هذا الفوز يعكس التزام طيران ناس بالتميز التشغيلي وتلبية تطلعات ضيوفه المسافرين، إضافة إلى تحقيق استراتيجيته في النمو والتوسع تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، التي شملت افتتاح أكثر من 16 وجهة جديدة في 2022م، ليتجاوز عدد وجهات طيران ناس 70 وجهة داخلية ودولية، مشيراً إلى أن اسطول طيران ناس يواصل نموه حيث وصل في النصف الأول من عام 2022 إلى 38 طائرة وسوف يرتفع إلى 52 طائرة وذلك بنهاية عام 2023م، اضافة إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات طائراته الجديدة إلى 250 طائرة، وذلك سعياً للمشاركة بفاعلية في تحقيق استراتيجية الطيران المدني والتي تهدف للوصول إلى 300 مليون مسافر وربط المملكة مع 250 وجهة دولية بحلول العام 2030.