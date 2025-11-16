06 فرص عقارية  في مزاد نخب الرياض

تعلن شركة البكيري للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد "نخب الرياض" الهجين وذلك يوم 24/11/2025 حضوريًا الساعة: 04:00 في قاعة/ عبية نجد للمؤتمرات بمدينة الرياض / وإلكترونيًا عبر منصة وصلت للمزادات من الساعة 04:00 حتى 05:00.
يطرح المزاد 06 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء الراقية في مدينة الرياض، يتكون العقار الأول من بلك سكني فضاء يحتوي علي 26 قطعة بمساحة 16690.38 متر مربع، والعقار الثاني من بلك سكني يحتوي علي 11 قطعة بمساحة 5519.54 متر مربع، والعقار الثالث من أرض سكنية بمساحة 7500 متر مربع, والعقار الرابع من أرض فضاء بمساحة 2475 متر مربع , والعقار الخامس من أرض فضاء بمساحة 4800 متر مربع, والعقار السادس من أرض فضاء (مرفق تعليمي) بمساحة 8100 متر مربع .
حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية المميزة كـ حيّ القيروان و الرمال و عقرباء بالجبيلة وتتميز بقربها من أبرز المشاريع/الخدمات النوعية بالرياض، مما يجعلها وجهة مثالية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة/البكيري للمزادات العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0599743377 – 0557383377