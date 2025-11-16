06 فرص عقارية  في مزاد نخب الرياض

يطرح المزاد 06 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية في أهم الأحياء الراقية في مدينة الرياض، يتكون العقار الأول من بلك سكني فضاء يحتوي علي 26 قطعة بمساحة 16690.38 متر مربع، والعقار الثاني من بلك سكني يحتوي علي 11 قطعة بمساحة 5519.54 متر مربع، والعقار الثالث من أرض سكنية بمساحة 7500 متر مربع, والعقار الرابع من أرض فضاء بمساحة 2475 متر مربع , والعقار الخامس من أرض فضاء بمساحة 4800 متر مربع, والعقار السادس من أرض فضاء (مرفق تعليمي) بمساحة 8100 متر مربع .