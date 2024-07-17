A Market تعلن عن افتتاح فروعها بطاقتها التشغيلية الكاملة

أعلنت شركة أسواق عبدالعزيز عبدالله العثيم (A Market) عن بدء المرحلة الرئيسية لخطتها التشغيلية، بالافتتاح الرسمي لفروعها بطاقتها التشغيلية الكاملة، في حدث احتفالي أقيم بفرع الشركة في حي الروابي بالرياض.
شهد الحفل حضور الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة A Market، إلى جانب موردي ومنسوبي الشركة، وعملائها.
وأكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم أسواق التجزئة في المنطقة، ومواكبة التطور في القطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديداً. وأوضح أن الشركة تستهدف افتتاح عدة فروع جديدة في مدينة الرياض كجزء من المرحلة الأولى، مع خطة للتوسع في جميع مناطق المملكة في المراحل التالية، لتلبية احتياجات العملاء وتوفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة.
من جهة أخرى، تواصل شركة A Market حملتها التسويقية الكبرى "اشتر و وفر رصيدك يكثر" للأسبوع الثاني على التوالي، استجابة لطلب عملائها، حيث تقدم الحملة استرداداً نقدياً يصل إلى 10% على كل فاتورة، يضاف مباشرة إلى محفظة العميل ضمن برنامج الولاء (رصيدك)، والذي أطلقتها الشركة بمناسبة الافتتاح الرسمي لفروعها، ويتزامن مع مهرجان عروض الصيف على المئات من الأصناف والمنتجات المتنوعة.
وأشار الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم إلى أن هذه العروض تأتي ضمن جهود الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة لعملائها، وتعزيز تجربة تسوقهم، بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين في قطاع التجزئة والمواد الغذائية بالسوق السعودي، مما يعكس حرص الشركة على تلبية احتياجات عملائها وتخفيف العبء عن الأسرة، وتوفير بدائل بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع، موضحاً بأن المرحلة الحالية تعد جزءاً أساسياً من الخطة التشغيلية التي بدأت بالافتتاح التجريبي قبل ثلاثة أشهر، وتهدف إلى افتتاح عدة فروع جديدة في الرياض والتوسع في كافة مناطق المملكة. كما أكد التزام الشركة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، دعماً للتنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.
الجدير بالذكر بأن برنامج ولاء العملاء (رصيدك) يعد أحد البرامج المبتكرة في قطاع التجزئة، بفضل تطوره التقني ومرونته العالية، ويوفر للعملاء عروضاً خاصة وخصومات حصرية ومميزات إضافية، مع إمكانية التسجيل مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.amarkets.com.sa.