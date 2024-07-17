A Market تعلن عن افتتاح فروعها بطاقتها التشغيلية الكاملة

وأشار الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم إلى أن هذه العروض تأتي ضمن جهود الشركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة لعملائها، وتعزيز تجربة تسوقهم، بالشراكة مع كبرى الشركات والموردين في قطاع التجزئة والمواد الغذائية بالسوق السعودي، مما يعكس حرص الشركة على تلبية احتياجات عملائها وتخفيف العبء عن الأسرة، وتوفير بدائل بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع، موضحاً بأن المرحلة الحالية تعد جزءاً أساسياً من الخطة التشغيلية التي بدأت بالافتتاح التجريبي قبل ثلاثة أشهر، وتهدف إلى افتتاح عدة فروع جديدة في الرياض والتوسع في كافة مناطق المملكة. كما أكد التزام الشركة بتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي، دعماً للتنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.