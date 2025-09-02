بحضور وزير التعليم.. سيئول تحتضن حفل جائزة الترجمة العالمية في دورتها الـ (11)

وأوضح ابن معمر أن حفل هذا العام الذي يتم فيه توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في ستة مجالات يقام في إحدى العواصم الآسيوية البارزة، بعد أن مر الحفل في دوراته العشر السابقة بعدة مدن عالمية، ويأتي اختيار كوريا الجنوبية لإقامة حفل توزيع الجائزة في دورتها الحادية عشرة من أجل تمتين العلاقات الثقافية بين البلدين، ولما تمثله كوريا الجنوبية اليوم من بُعدٍ حضاري وصناعي وتقني، حيث أصبحت الثقافة الكورية أحد أبرز الثقافات المؤثرة في العالم.