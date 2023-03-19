الشمس تكون عمودية.. فلكية جدة: الثلاثاء القادم الاعتدال الربيعي 2023

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن الاعتدال الربيعي سيحدث هذه السنة يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 عند الساعة 12:24 صباحًا بتوقيت مكة، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.
وأضاف: أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على منطقة الاستواء، وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.
وتابع: الاعتدال الربيعي يمثل نقطة في مدار الأرض حول الشمس، وهو أيضًا علامة للحظة التي تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوي منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي لقبة السماء.
وبشكل عام يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين:
وقال: الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة، كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.
وأضاف: السبب الثاني هو الانكسار الجوي حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدّم شروق الشمس ويؤخر غروبها، ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة، وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.
وأردف: يلاحظ أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري، وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.
وقال: يرصد في يوم الاعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.
بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس ستشرق من الشمال الشرقي؛ وهذا لأن الارض تغيّر موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.
جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و33 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.