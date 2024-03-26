"التعاون الإسلامي" ترحّب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، عادّةً ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ نحو ستة أشهر.
ودعت المنظمة، إلى ضرورة إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال)، بتنفيذ القرار فورًا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وجددت المنظمة، دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي؛ بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.