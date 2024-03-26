"التعاون الإسلامي" ترحّب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، عادّةً ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ نحو ستة أشهر.