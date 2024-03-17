بالفيديو.. "تركي بن طلال" لـ "سبق": نسير وفق ما يراه خادم الحرمين وولي عهده الأمين من إبراز لمكامن القوة

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، في تصريح خاص لـ "سبق"، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرى أنه يجب علينا أن نخرج كل الدرر الجميلة التي في داخلنا وهذا هو التوجه العام، لذلك قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: يجب أن نعمل على "مكامن القوة" وهذا ما جعلنا نأخذ ونتمسك بذلك، ونحولها إلى نشامى وإلى أجاويد وإلى إخراج أفضل ما في الشعب العظيم".