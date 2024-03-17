بالفيديو.. "تركي بن طلال" لـ "سبق": نسير وفق ما يراه خادم الحرمين وولي عهده الأمين من إبراز لمكامن القوة

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، في تصريح خاص لـ "سبق"، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرى أنه يجب علينا أن نخرج كل الدرر الجميلة التي في داخلنا وهذا هو التوجه العام، لذلك قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: يجب أن نعمل على "مكامن القوة" وهذا ما جعلنا نأخذ ونتمسك بذلك، ونحولها إلى نشامى وإلى أجاويد وإلى إخراج أفضل ما في الشعب العظيم".
وكان الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير قام صباح اليوم بزيارة لعددٍ من مواقع مبادرة أجاويد بمحايل مطلعًا على سير العمل والفعاليّات المنفذة والحراك الاجتماعي الذي تشهده المحافظة .
وبدأ جولته بغرفة عمليات المبادرة التي عقد من خلالها اجتماعًا بقادة المسارات الثلاثة العطاء والوعي والقوة، بحضور محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح ورئيس البلدية وعددٍ من المستشارين، وشاهد أمير عسير عروضًا مرئية لبعض المبادرات.
وتلا ذلك إطلاق دورة المتحد الرمضانية بسحر آل عاصم عن بعد، وانتقل بعدها إلى مقر مبادرة الجالية اليمنية وشاهد بعض الفعاليّات المقدمة والتقى بعض أبناء الجالية ذاتها.
ووقف بعد ذلك على مبادرة عطاءات صدر الكرامة ومنها خيمة المتقاعدين والفعاليّات المقامة والتي تستمر 13 يومًا، فمبادرة تأسيس الفرق التطوعية بالمحافظة والمراكز التابعة لها .
وسلم 45 وحدة سكنيةً للأسر المستفيدة المسجلة بالجمعيات الخيرية، كما اطلع على ركن ذوي الإعاقة لفئة الصم وما يُقدم لها من خدمات، فركن الضمان الاجتماعي، وركن السكري والغدد الصماء، وركن البلدية، وركن الخدمات الإلكترونية، وركن إدارة تعليم محايل، وركن مسارات للاستشارات.