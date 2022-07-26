stc توسع بنيتها التحتية الرقمية من خلال إنشاء كيبل بحري دولي جديد

وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc م. عليان محمد الوتيد: "نحن في stc ومن منطلق دورنا كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة وبفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة حفظها الله، ماضون في تحقيق استراتيجيتنا الطموحة في سعينا لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة. إن شراكتنا اليوم مع الجانب اليوناني تجسد التزامنا بهذه الاستراتيجية وتطلعنا إلى خلق منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملاؤنا والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبناء مركز رقمي إقليمي يربط بين ثلاث قارات حيوية."