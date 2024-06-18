"هيئة التخصصات": نرعى ضيوف الرحمن بـ30 ألف ممارس و5000 متطوع

وأوضحتِ الهيئةُ السعوديةُ للتخصصاتِ الصحيةِ أن 340 متدربًا انضموا في عام 2023 لبرامجِ البوردِ السعوديِّ، وشاركوا هذا العامَ في رعايةِ ضيوفِ الرحمنِ في المشاعرِ المقدسةِ، بزيادةٍ قدرها "30%" عن عام 2022، مشيرةً إلى سعيها في رفعِ هذا العددِ العامَ المقبلَ ليصلَ إلى 430 متدربًا يخدمون ضيوفَ الرحمنِ، ويعملون سويًّا مع 1117 متدربًا في مختلفِ مراحلِ البوردِ في المشاعرِ المقدسةِ.