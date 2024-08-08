تلي موني" ذراع البنك العربي الوطني للحوالات المالية توسّع شبكة خدماتها عبر شراكة جديدة مع "موني جرام" العالمية

يشار إلى أن "موني جرام" التي يقع مقرها الرئيس في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، تتيح أمام عملائها وشركائها نقل الأموال وإدارتها في معظم دول العالم، وذلك عبر منصتها المبتكرة العابرة للحدود، حيث توفر لملايين العملاء على مستوى العالم خيارات إرسال الأموال للمستفيدين واستلامها نقداً أو إيداعها مباشرة في حساباتهم المصرفية أو محفظة الهاتف الجوال أو البطاقة المصرفية، حيث تقدّم "موني جرام" خدماتها لأكثر من 50 مليون شخص في أكثر من 200 دولة وإقليم كل عام، وتدير معاملات مالية بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، وذلك عبر فريق عملها المكون من 2000 موظف في 36 دولة حوال العالم، فيما تمثل المعاملات الرقمية للشركة التي تتمحور حول العملاء أكثر من 50% من عمليات تحويل الأموال الخاصة بها.