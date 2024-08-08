تلي موني" ذراع البنك العربي الوطني للحوالات المالية توسّع شبكة خدماتها عبر شراكة جديدة مع "موني جرام" العالمية

أبرمت "تلي موني" –ذراع الحوالات الدولية للبنك العربي الوطني anb في المملكة - اتفاقية شراكة مع شركة "موني جرام العالمية MoneyGram International" الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية وربط الحوالات المالية في الأسواق العالمية، لتضيف "تلي موني" بموجبها منصة جديدة إلى شبكة قنواتها المعتمدة للحوالات المالية.
وتعتبر "تلي موني" من أكبر وأبرز مقدمي خدمات الحوالات المالية في المملكة وفق أنظمة تحويل تتسم بالسرعة والأمان والسهولة، وعبر خيارات وقنوات رقمية متطورة وتطبيق ذكي وأكثر من 60 مركز متخصص منتشرة على امتداد المملكة، في الوقت الذي ترتبط فيه "تلي موني" بشراكات متينة مع نخبة من شركات التكنولوجيا المالية وحوالات الأموال العالمية ومزودي خدمات الحوالات والمؤسسات المصرفية في دول العالم لضمان تلبية احتياجات عملائها على النحو الأمثل.
وقال خالد البراهيم رئيس إدارة "تلي موني"، أن الشراكة مع "موني جرام" تأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق خيارات إرسال الأموال أمامهم عبر قناة عالمية مرموقة، مرحبّاً بانضمام "موني جرام" إلى شركاء "تلي موني" العالميين في مجال الحوالات والتكنولوجيا المالية، والذي سيكون له قيمته المضافة في تلبية احتياجات قاعدة عملائنا التي تضم أكثر من 1.2 مليون عميل من تنفيذ خدمات إرسال الأموال إلى العالم.
من ناحيته أعرب "أحمد علي" رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ في "موني جرام" عن الاعتزاز بالشراكة مع "تلي موني" والتي تحظى بثقة وتقدير كبيرين في السوق السعودية التي تعد بدورها واحدة من أكبر أسواق الحوالات المالية الصادرة على مستوى العالم، مع توقعاتنا باستمرار النمو في حجم هذا القطاع بالمملكة والمنطقة بفضل الخطوات المتواصلة التي تشهدها المملكة لتعزيز اقتصادها من خلال العديد من المشاريع العملاقة والمبادرات الحكومية، مؤكداً التزام "موني جرام" بالعمل لخدمة العملاء وتقديم حلول تحويل الأموال الدولية السريعة والسهلة والآمنة".
يشار إلى أن "موني جرام" التي يقع مقرها الرئيس في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، تتيح أمام عملائها وشركائها نقل الأموال وإدارتها في معظم دول العالم، وذلك عبر منصتها المبتكرة العابرة للحدود، حيث توفر لملايين العملاء على مستوى العالم خيارات إرسال الأموال للمستفيدين واستلامها نقداً أو إيداعها مباشرة في حساباتهم المصرفية أو محفظة الهاتف الجوال أو البطاقة المصرفية، حيث تقدّم "موني جرام" خدماتها لأكثر من 50 مليون شخص في أكثر من 200 دولة وإقليم كل عام، وتدير معاملات مالية بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، وذلك عبر فريق عملها المكون من 2000 موظف في 36 دولة حوال العالم، فيما تمثل المعاملات الرقمية للشركة التي تتمحور حول العملاء أكثر من 50% من عمليات تحويل الأموال الخاصة بها.