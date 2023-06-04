لا تقديم لمدة عامين وإلغاء نقاط.. "التعليم" تُوَضّح تفاصيل "إقرار" العدول عن النقل الخارجي

وضعت وزارة التعليم شروط إقرار للمعلمين والمعلمات طالبي العدول عن النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ؛ ومنها عدم إتاحة التقديم على إجراءات النقل الخارجي لمدة عامين دراسيين قادمين، وإلغاء نقاط سنة التقديم من نقاط المفاضلة، وإعادة توجيه المعلم أو المعلمة من قِبَل إدارة التعليم وفق الاحتياج والموازنة في قطاع النقل السابق، بعد موافقة الإدارة التعليمية المنقول لها.