لا تقديم لمدة عامين وإلغاء نقاط.. "التعليم" تُوَضّح تفاصيل "إقرار" العدول عن النقل الخارجي

وضعت وزارة التعليم شروط إقرار للمعلمين والمعلمات طالبي العدول عن النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ؛ ومنها عدم إتاحة التقديم على إجراءات النقل الخارجي لمدة عامين دراسيين قادمين، وإلغاء نقاط سنة التقديم من نقاط المفاضلة، وإعادة توجيه المعلم أو المعلمة من قِبَل إدارة التعليم وفق الاحتياج والموازنة في قطاع النقل السابق، بعد موافقة الإدارة التعليمية المنقول لها.
ويبدأ اليوم الأحد استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام "نور"، ولمدة يومين (15- 16) من ذي القعدة، وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن "الإقرار" قبل تقديم الطلب؛ ليتسنى لإدارات التعليم العملُ على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاةً لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول" بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.